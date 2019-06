Visite agli amici e furto di farmaci tra ospedali, le ultime decisioni del giudice

Furto di farmaci tra gli ospedali di Sarno e Scafati, si chiude la fase preliminare dell'indagine con un patteggiamento, due rinvii a giudizio e due assoluzioni. L'inchiesta che fa da sfondo fu condotta dai carabinieri della stazione di San Valentino Torio, con l'iscrizione tra gli indagati di medici e infermieri, oltre che di privati cittadini. Con i primi in servizio agli ospedali di Sarno e Scafati. Figura centrale dell'indagine era proprio un infermiere: intercettando lui, i carabinieri scoprirono poi una rete di rapporti messa in piedi per assicurare favori ad amici e conoscenti. Non solo: la Procura ricostruì anche episodi di furti di farmaci nei due ospedali (in un caso anche presso l’Umberto I di Nocera Inferiore), che sarebbero stati sottratti da laboratori e armadietti per poi essere custoditi a scopo privato. Le accuse andavano dal peculato alla ricettazione, fino al furto e alla detenzione di armi in un solo caso. Gli episodi raccolti nelle varie informative furono molteplici: i farmaci venivano sottratti o per uso personale o dati ad amici e familiari, che spesso saltavano i turni in pronto soccorso e non pagavano il ticket sanitario, utile alla prestazione.