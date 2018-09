Sarno, primario condannato per la morte di un bimbo: si va in Cassazione

Praticò un taglio cesareo su di un feto già sofferente, che aveva difficoltà ad attraversare il canale uterino. Dopo due condanne, un primario fa ricorso in Cassazione. Secondo due sentenze, quella decisione avrebbe causato la morte di un bimbo, nel 2010.

L'indagine

Si tratta di un medico dell’ospedale di Sarno, condannato a 9 mesi per omicidio colposo. Una sentenza confermata anche in Appello ad aprile scorso. Secondo la ricostruzione, il professionista avrebbe agito violando la norma medica troppo lentamente e, quindi, si sarebbe verificata successivamente la morte del feto che si trovava in una condizione di sofferenza. Secondo la prima relazione, infatti, sarebbe stata evidente la situazione di criticità come si evince dai tracciati cardiotocografici riferibili ai momenti precedenti al parto, con il decesso del feto della coppia di San Valentino Torio. La seconda perizia aveva poi confermato quanto già riscontato, seppur parzialmente, nella prima