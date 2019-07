Sarno, multano il figlio senza patente e lui aggredisce i carabinieri: arrestato

Beccano il figlio che guida senza la patente, ma non accetta la multa e li aggredisce. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 48enne di Sarno, due giorni fa, dai carabinieri del comandante Toni Vitale. L'uomo aveva inveito, perdendo rapidamente il controllo, dopo che i carabinieri avevano fermato il figlio, durante un normale controllo, contestandogli una multa da 5000 euro perchè sprovvisto di patente. Il 48enne aveva dato in escadendescenza, aggredendo uno dei militari in servizio. Ieri mattina, il tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l'arresto, al termine del giudizio direttissimo.