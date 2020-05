Macchia bluastra nel fiume Sarno, sporta denuncia da parte dei parlamentari M5S

Ancora un probabile caso di sversamento illecito nel fiume Sarno. Questa mattina il Rio Palazzo, una delle sorgenti del fiume che attraversa la città di Sarno, si presentava con una strana colorazione bluastra. A segnalare l'accaduto sono la senatrice Luisa Angrisani e la deputata Virginia Villani del Movimento 5 Stelle, che hanno trasmesso la documentazione fotografica ad Asl, Arpac, Noe, Ministero dell'Ambiente, Capitaneria di Porto e Regione Campania.

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"Ci auguriamo - dichiarano le parlamentari del M5S - che venga al più presto individuata la provenienza di queste acque inquinanti e le sostanze in esse disciolte. Ci è stato riferito fossero anche maleodoranti. Il bacino idrografico del Fiume Sarno purtroppo continua a salire alla ribalta della cronaca come ricettacolo di scarichi inquinanti. Tutto questo a causa soprattutto dell'inerzia della Regione Campania. Confidiamo comunque nella solerte azione degli organi da noi ufficialmente sollecitati questa mattina. L'ecosistema va salvaguardato, sempre, perché la salute e l'ambiente che ci circonda vengono prima di tutto. Il ministro Sergio Costa sta facendo tanto e anche i numerosi controlli di cui abbiamo notizia degli ultimi giorni fanno ben sperare e soprattutto dimostrano che lo Stato c'è. Questa battaglia ci vedrà sempre in prima linea"