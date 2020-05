Sarno, il fiume di nuovo inquinato: il ministro Costa ordina indagine ai Noe

Le foto che immortalano le acque cristalline del fiume durante la fase del lockdown, prima, e, oggi, gli scatti che riprendono il corso d'acqua torbido, quando è da poco cominciata la fase due. E' il doppio volto del fiume Sarno, bollato da tempo come il piu' inquinato d'Europa, al centro da anni di un piano di risanamento, e che, in queste settimane, complice probabilmente la chiusura forzata delle industrie e la scarsa mobilità delle persone, era tornato a una condizione inusuale.

Indagano i Noe

Ma, sono bastati due giorni di allentamento delle misure di contenimento del Covid-19 a far ripiombare la situazione a quella di un corso d'acqua torbido e portatore di rifiuti. Foto e video sono arrivati anche al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che sottolinea di aver "subito attivato i carabinieri del Noe per controlli e indagini in zona, indagini prontamente partite". Costa conferma su Facebook, dunque, "che tutti gli enti predisposti sono sul posto per controllare e per individuare il colpevole", evidenziando di non poter "tollerare che gente senza scrupoli riporti inquinamento e devastazione laddove la Natura stava riprendendo i suoi spazi". "Dobbiamo lavorare ventre a terra - conclude - per far si' che il post-Covid sia diverso".