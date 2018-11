Sarno, in casa due fucili, una pistola e proiettili: va a processo

Fucili e pistole in casa, detenute illegalmente: finisce a processo un 46enne di Sarno, arrestato il 12 ottobre scorso, con ordinanza di custodia cautelare al regime dei domiciliari su richiesta della procura di Nocera Inferiore.

L'indagine

L'uomo è accusato di detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. Il controllo delle forze dell'ordine portò alla scoperta, in un appartamento di via San Vito, di un fucile a pompa marca Winchester calibro 12, con matricola abrasa; un altro fucile di marca Browning, con matricola abrasa, calibro 12 e di una pistola cecoslovacca modello 75, calibro 9, con matricola abrasa e caricatore con dentro 9 cartucce. Da un successivo controllo, gli inquirenti scoprirono e sequestrarono anche 6 cartucce calibro 12 a palla a solo e altre 10 con piombo spezzato a pallettoni. La scoperta portò il gip a firmare per l'uomo gli arresti domiciliari. Ora, il sostituto procuratore presso il tribunale di Nocera Inferiore, Angelo Rubano, ha chiesto per il 46enne di Sarno il giudizio immediato, in virtù delle prove evidenti raccolte durante quei controlli.