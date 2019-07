Corsa in ospedale ma poi il bimbo nasce sul furgone, miracolo a Sarno

Il dolore, le doglie, la corsa in ospedale ma il bimbo nasce su di un furgone. E' la storia di una donna di origini romene, residente a Poggiomarino, in provincia di Napoli, giunta ieri pomeriggio all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno, con il proprio figlio poggiato sulle ginocchia. La donna non era riuscita a raggiungere l’ospedale, dando alla luce il piccolo, prematuro, su di un furgone. Quando gli operatori del 118 hanno constatato la situazione, hanno soccorso subito la donna, trasferendola in sala operatoria nell’ospedale di Sarno, dove ha ricevuto tutto le cure del caso. Il personale medico si è occupato della madre, mentre il piccolo è stato trasferito presso il reparto Tin di Castellammare di Stabia. Entrambi risultano essere in buone condizioni, nonostante il grande travaglio e lo spavento vissuto