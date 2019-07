Sos furti nell’area Pip di Sarno, nuovo appello della Cisal al Prefetto

Potenziare la videosorveglianza area Pip di Sarno. A lanciare nuovamente l'appello è Gigi Vicinanza della Cisal provinciale: "L'emergenza furti continua e la politica resta a guardare: è un sistema che deve cambiare. Gli imprenditori da mesi ribadiscono che sono stanchi di perdere soldi in questo modo. Così l'occupazione è davvero a rischio".

L'appello

Da qui l'appello al prefetto di Salerno: "Capisco che ci sono altre emergenze, ma sull'area Pip di Sarno si deve intervenire. Si convochi un Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza specifico sul caso. Siamo sicuri che anche l'amministrazione comunale, dopo le elezioni, possa avere davvero a cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Non possiamo permettere più ai ladri che l'area Pip diventi terra di nessuno. In ballo ci sono professionalità importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre aziende dall’Agro nocerino sarnese. Continuo a dirmi disponibile per fare da raccordo tra aziende, prefettura e amministrazione comunale. Serve fare fronte comune contro l’emergenza criminalità nell’area Pip di Sarno” conclude Vicinanza.