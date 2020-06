Sarno, sventa furto in appartamento: i ladri cercano di investirlo

Un poliziotto è riuscito a sventare un furto in un'abitazione a Sarno, in località Foce. Nel fuggire, i ladri hanno però tentato di investirlo. E' accaduto giorni fa, nel pomeriggio, in via Sarno Palma. L’agente era libero dal servizio ed aveva notato i ladri mentre provavano ad entrare all'interno di un appartamento

L'episodio

Raggiunta un'auto, aveva poi intimato ad un uomo al suo interno di uscire, che invece aveva messo in moto e tentato di allontanarsi, riuscendo ad avvisare anche i complici,che all'interno cercavano oggetti da rubare. Almeno cinque le persone presenti in quel momento, che non si sono fermate all'alt del poliziotto, con tanto di pistola. Il gruppo è riuscito a fuggire per vie secondarie, poi sono saliti in auto. Chi guidava, nel fuggire, ha tentato anche di investire il poliziotto, senza riuscirci. Lo stesso è poi salito anch'egli in auto, provando ad inseguire i malviventi. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato di Stato.