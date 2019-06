Sarno, sorpresi a rubare nel cuore della notte: arrestati due ladri

Hanno cercato di rubare attrezzi da un terreno ma sono stati arrestati dai carabinieri. In manette due uomini di 40 e 56 anni di Sarno, i quali sono stati sorpresi dal proprietario di un’area agricola che, nel cuore della notte, ha sentito dei rumori provenire dall’esterno della sua abitazione. Per questo, senza indugio, si è alzato beccando i due malviventi mentre cercavano di rubare oggetti in ferro e varie attrezzature.

L'intervento

E così l'uomo ha subito telefonato al 112. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i militari dell’Arma che li hanno bloccati ed arrestati. Ieri mattina, il giudice del tribunale di Nocera ha sottoposto il primo alla detenzione carceraria mentre il secondo agli arresti domiciliari, entrambi hanno precedenti a carico. La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario.