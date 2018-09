Ruba una birra dal supermercato, poi si lancia nel fiume: ferito immigrato

Increscioso episodio all’interno di un supermercato di Sarno, dove un immigrato è entrato per comprare una birra. Soltanto che, quando è stato il momento di pagare il conto alla cassa, ha inveito contro i dipendenti perchè, molto probabilmente, non aveva soldi per comprare la bibita.

La fuga

E così è fuggito via per poi lanciandosi nelle acque del fiume Rio Palazzo sotto gli occhi increduli dei passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo averlo recuperato, lo hanno accompagnato in ospedale per la medicazione delle ferite. Ma, poco tempo dopo, è scappato anche da lì. La polizia è sulle sue tracce.