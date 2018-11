Sarno, ladri entrano nella scuola elementare e fanno razzia di computer

Continuano i furti all’interno delle scuole della provincia di Salerno. Nelle ultime ore, dopo l'episodio di Cicerale, i malviventi sono entrati in azione anche all’interno della scuola elementare di via Cappella Vecchia a Sarno.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione pare che siano entrati forzando una porta situata nel retro della struttura per non farsi inquadrare dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Una volta dentro hanno portato via numerosi computer utilizzati dagli alunni. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di trovare una possibile traccia per risalire all’identità dei ladri.