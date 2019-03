Rubò le chiavi da un'auto per fare uno scherzo, poi gli spari: 34enne di Sarno a processo

Un uomo di 34 anni di Sarno sarà processo per detenzione illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico. Il Gup del tribunale di Nocera Inferiore, infatti, ha fissato per lui il rinvio a giudizio.

La storia

Nel marzo 2014 il 34enne, dopo essere entrato all’interno di un bar, situato in Piazza Sabotino, tirò fuori una pistola ed iniziò a sparare una serie di colpi in aria provocando il panico tra i clienti. Sul posto arrivarono i carabinieri che lo riuscirono subito ad identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria. Ad agire, in realtà, furono in due. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di uno scherzo che, però, stava per sfociare in tragedia. In particolare, il 34enne scese dalla sua vettura lasciando le chiavi inserite nel cruscotto per fare acquisti in una salumeria. L’altro uomo, invece, dopo essersi avvicinato alla vettura, tolse le chiavi per nasconderle. E così qualche minuto dopo, quando il proprietario del veicolo si accorse del furto, entrò nel bar dove si era recato il “ladro” e lì scoppiò la violenta lite con gli spari.