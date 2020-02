"Diagnosi sbagliata", dodicenne morì dopo lungo travaglio: condannato medico di Sarno

Per la morte di W.C.C. , 12enne di Palma Campania, il tribunale di Nocera Inferiore ha condannato ad 1 anno e 6 mesi, con pena sospesa, un medico dell'ospedale di Sarno per omicidio colposo. I fatti risalgono alla notte del 25 giugno 2014, quando il giovane paziente giunse in ospedale al Villa Malta. Un mese prima, era stato vittima di un incidente, cadendo a terra, mentre giocava a pallone.

Il processo

Da lì la presenza di piccoli dolori e fastidi all'addome, che un mese dopo si ripresentarono, nonostante due ricoveri tra Sarno e Napoli. Tornato a Sarno, fu spostato dopo una visita dal pronto soccorso in pediatria. Secondo il giudice di primo grado, il medico pediatra che lo visitò sbagliò diagnosi e omise di effettuare degli approfondimenti clinici, come una radiografia e una consulenza chirurgica. Il quadro clinico del 12enne era già «gravemente compromesso», come ribadito dai consulenti della parte civile e della procura. L’errore commesso dal medico avrebbe infatti aggravato lo status di una patologia già esistente. Il 12enne morì per una «erniazione di visceri addominali in cavità toracica sinistra per rottura diaframmatica». Dopo la visita tornò a casa, ma accusò un nuovo malore dopo poco, vomitando e perdendo i sensi. La famiglia corse al nosocomio di Nola, dove fu operato in chirurgia, poi al Santobono di Napoli. Il cuore del 12enne si fermò di lì a poco. La sentenza di primo grado ha riconosciuto colpevole il pediatra, che ora potrà presentare appello avverso la decisione del magistrato.