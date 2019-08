Accoltella giovane in un bar mentre l'amico lo copre, a processo due giovani sarnesi

Saranno processati per lesioni e detenzione di arma bianca a vario titolo i due giovani sarnesi di 31 e 20 anni, il primo protagonista di una scorribanda violenta all’interno di un bar e l’altro intervenuto a favorirlo con una falsa testimonianza. In particolare, dopo uno scambio di parole con un altro giovane, fu il 31enne ad attaccare, mirando al suo contendente in modo imprevedibile e subdolo: «Tu non ti comporti bene con me, sono un bravo ragazzo», gli disse, così come riporta il capo d’accusa.

L'aggressione

Poco dopo aver pronunciato la frase, non appena l’altro si distrasse dalla conversazione, ne approfittò per sferrargli una coltellata all’addome. Il colpo fu inferto con un coltello in acciaio. La lesione solo per un caso non provocò danni peggiori, guaribili in venti giorni come refertato in ospedale. Il 31enne sarnese, con l’accusa di lesioni aggravate, risponde anche di porto d’armi, per aver tenuto con sé in pubblico, senza giustificato motivo, un coltello in acciaio, modello a scatto, con l’intento di offendere. La posizione del 20enne, invece, non è coinvolta direttamente nell’episodio ma in una fase successiva, quando i carabinieri intervennero per ricostruire i fatti e dare un nome e un volto all’autore del ferimento: a quel punto lui, amico da tempo dell’accoltellatore, negò il suo rapporto, spiegando di non conoscerlo, di averlo visto la prima volta in occasione dell’aggressione. I fatti si sarebbero rivelati falsi ad un successivo controllo dei militari. Sconosciuti, ad oggi, i motivi di quell'aggressione, che solo il processo chiarirà.