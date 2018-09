Sarno, gregge di pecore blocca un'ambulanza: è corsa al Lotto

Sta facendo il giro del web il video in cui appare un’ambulanza a sirene spiegate, con a bordo un paziente, rimasta bloccata in strada per colpa di un gregge di pecore. L’episodio si è verificato, ieri, nella periferia del comune di Sarno.

La curiosità

La cosa più incredibile è che neanche il suono della sirena ha fatto allontanare gli animali dalla carreggiata. Soltanto l’intervento del pastore, dopo qualche minuto, ha consentito all’ambulanza del proseguire la sua corsa verso l’ospedale. Quanto accaduto ha fatto subito il giro dei social network facendo scattare, immediatamente la corsa al Lotto.