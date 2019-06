Sarno, l'imam "anti Isis" espulso dal territorio italiano

E' stato espulso dall'Italia L.D. , l'imam di Sarno condannato con sentenze passate in giudicato per detenzione di arma illegale e stalking. Il provvedimento è stato emesso dal giudice competente, in ragione anche del mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Il personaggio

Dernati balzò agli onori della cronaca durante una manifestazione del 2015, a Sarno, dopo gli attentati terroristici di Parigi. Un evento per integrare cattolici e musulmani, prendendo le distanze da chi utilizzava la religione come pretesto per uccidere. La prima vicenda che lo riguardava risale all'estate del 2016, quando i carabinieri accorsero presso il domicilio dell'imam, di origine magrebina, per una lite che si stava consumando tra le mura familiari. Ad Episcopio, gli inquirenti rinvennero un fucile da caccia semiautomatico con matricola abrasa sotto il letto. L'uomo fu denunciato anche per lesioni personali, poi l'accusa cadde perchè la famiglia ritirò la querela. Ma quella per la detenzione di arma clandestina andò avanti, fino in Cassazione. La seconda condanna riguarda invece l'accusa di stalking, consumato contro una connazionale, affinchè ritirasse una querela contro di lui.