Sarno, in un pilone nascosta droga e una pistola: a processo imprenditore

Rischia il processo con giudizio immediato un imprenditore di Sarno, accusato di detenzione di droga, armi e munizioni. La casa dell'uomo fu perquisita il 13 luglio scorso dai carabinieri del nucleo investigativo, che gli trovarono cocaina e hashish nascoste all'interno di un pilone, nella zona di Lavorate, insieme ad una pistola di provenienza illecita.

Il blitz

Il posto nel quale era stato posato lo stupefacente era un pilone che regge un viadotto della linea ferroviaria a Monte del Vesuvio a Sarno, a dieci metri di altezza dal suolo, nell'intercapedine del sostegno in cemento armato. I carabinieri trovarono diversi chili di droga, almeno sette di cocaina, 10 grammi di mariujana e 75 di hashish. Ulteriori controlli più approfonditi dei carabinieri portarono poi alla scoperta e al contestuale sequestro di altri due chili di hashish, suddivisi in 20 panetti da 100 grammi ciascuno. La procura di Nocera Inferiore contesta all'uomo anche l'aggravante dell'ingente quantità. Nello stesso terreno agricolo, i militari trovarono una pistola priva di matricola, funzionante e di colore argento, calibro 9. Al termine della perquisizione, l'imprenditore impegnato in un'attività di rivendita di auto a Lavorate a Sarno, fu arrestato. Per lui, la procura ha avanzato richiesta di giudizio immediato, in virtù delle prove evidenti raccolte durante quella perquisizione.