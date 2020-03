Paura a Sarno, divampa un grosso incendio nella zona industriale

Divampa un incendio nella zona industriale, a Salrno. Le fiamme sono visibili a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i vigili urbani, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile I Sarrastri. In questo momento, sono al lavoro per domare l'incendio. Un dramma, se si considera che a Sarno sono ancora visibili i danni provocati da una banda di ragazzini, tempo fa, sul monte Saretto. L'incendio è scoppiato all'interno di uno stabilimento di un'azienda che lavora nel recupero dei rifiuti, in particolare quelli speciali e non pericolosi.