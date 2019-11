Sarno, incendio a due attività commerciali e ad un'auto in sosta: denunciato

Un uomo di Sarno, di 50 anni, è stato denunciato a piede libero per aver dato fuoco alle saracinesche di due attività commerciali, sabato scorso. Interrogato dal gip, ha spiegato di aver agito d'impeto, dopo aver constatato che ignoti erano entrati in casa sua, danneggiando diverse cose. L'uomo è stato individuato dai carabinieri, grazie alle immagini di videosorveglianza. Per appiccare il fuoco avrebbe utilizzato della benzina. A prendere fuoco è stata anche un'automobile, in sosta. Durante l'azione, l'uomo avrebbe indossato alcuni indumenti femminili, raccattati in un cassonetto dove vengono depositati abiti usati. E' attualmente indagato per incendio e danneggiamento.