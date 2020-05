Scarichi inquinanti nel Rio Cerola a Sarno: scatta la denuncia

Il personale in servizio presso l’Ente Parco insieme al Nucleo Guardie Giurate “Accademia Kronos” di Salerno, a seguito di alcune segnalazioni relative alla presenza di scarichi inquinanti nel Rio Cerola, si sono recate sul posto per effettuare delle verifiche.

L'ispezione

Giunti in Via Prolungamento Matteotti, all’altezza del civico numero 96 in agro a Sarno, è stato accertato che effettivamente all’interno di un vano stradale tecnico scoperto erano presenti quattro condotte di grosso diametro. Dalla prima condotta veniva immessa acqua chiara e trasparente mentre dalla seconda condotta parallela a Via Prolungamento Matteotti fuoriuscivano acque di colore grigio, ricche di sedimenti e che emanavano un lezzo nauseante tipico delle acque reflue urbane, che dopo essersi immesse nel Rio Cerola raggiungevano più a valle il Rio Santa Marina. Dopo i controlli – si legge in una nota - “il personale operante considerato che tale illecita attività, come evidenziato dalla presenza di sedimi e fanghi in prossimità dello scarico, oltre ad aver determinato il cambiamento di colore delle acque del Rio Cerola aveva effettivamente compromesso anche i valori del paesaggio e dell’habitat del Rio Santa Marina, procedevano a redigere una dettagliata denuncia per violazione degli Art.635 II comma (danneggiamento di acque pubbliche), Art.734 C.P. ed Art. 142 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n.42 per alterazione di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità”.

