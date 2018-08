Sarno, investito mentre fa jogging da un'Ape car

Investito mentre fa jogging. E' accaduto a Sarno, questa mattina, poco dopo le 5, tra le frazioni di Foce ed Episcopio. Un uomo di 41 anni, in prossimità degli scavi archeologici, è stato travolto da un'Ape Car. A guidare il mezzo c'era un anziano che stava andando nel suo appezzamento di terreno, a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l'incidente. Sul posto sono accorsi i compagni di jogging che hanno aiutato il 41enne a rialzarsi. L'uomo non ha riportato ferite gravi, ma lievi escoriazioni alle braccia ed alle gambe. Per precauzione si è recato al pronto soccorso del Martiri di Villa Malta per accertamenti.