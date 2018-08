Sarno, ruba in un negozio poi si lancia da un balcone: ora è ricoverato

Ruba in un negozio, poi scappa lanciandosi dal balcone e finisce in ospedale. E' accaduto a Sarno, la notte scorsa, in centro.

L'arresto e le cure in ospedale

L'uomo aveva individuato all'interno di un negozio di via Matteotti il bottino da depredare. Dopo aver fatto razzia di più oggetti di valore, si è portato sul balcone e si è lanciato, convinto di poter atterrare senza problemi. Ma il ladro aveva fatto i conti in maniera sbagliata e dopo un volo di quattro metri, è finito al suolo perdendo i sensi. I residenti della zona, svegliati dal baccano, hanno allertato i proprietari dell'attività commerciale. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118. Medici ed infermieri hanno trasportato l'uomo all'ospedale "Martiri del Villa malta" di Sarno dove è ora sotto osservazione a causa delle ferite riportate nel violento impatto.