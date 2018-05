Sarno, al via il lavori per la Cittadella Scolastica

Tutto pronto per la posa della prima pietra della Cittadella Scolastica di via Ticino (località Porcola) a Sarno. I lavori saranno eseguiti dal Consorzio Stabile Tekton s.c.a.r.l. di Napoli per un importo complessivo di 7 milioni di euro. La struttura è stata progettata dall'Ipostudio Architetti di Firenze. L'idea di realizzare una città della scuola affonda le radici nel lontano 1997, quando presidente della Provincia era Alfonso Andria. Il cantiere verrà aperto venerdì 18 maggio alle 11.30.

Il commento

Particolarmente soddisfatto il sindaco e presidente della Provincia Giuseppe Canfora: