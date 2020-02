"Basta con questo rumore", 50enne accoltella operaio e ferisce due donne a Sarno

Momenti di paura, oggi pomeriggio, su Corso Vittorio Emanuele a Sarno, dove una lite condominiale stava per sfociare in tragedia. Sembra che alcuni rumori molesti, provenienti da un appartamento dov’erano in corso lavori di ristrutturazione, abbiano suscitato l’ira di un vicino che – secondo una prima ricostruzione – avrebbe aggredito un operaio prima a parole e poi con un coltello ferendolo ad una gamba.

I soccorsi

Ad assistere alla scena due donne che sono subito intervenute per salvare l’operaio. Ma, a loro volta, sono state ferite alla mano e ad un fianco. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre feriti all’ospedale “Martiri del Villa Malta” per essere medicati. L’accoltellatore, di 50 anni, è stato fermato dai carabinieri.