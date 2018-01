Sarno, litigano all'incrocio: uno dei due lo minaccia con un cric

Lite per una precedenza all'incrocio, scende dall'auto ed agita un cric sotto gli occhi del figlio. E' accaduto questa mattina, intorno alle 8, nella periferia di Foce a Sarno. L'uomo a bordo di una Fiat Punto ha incrociato una Toyota Yaris, con alla guida un giovane di 26 anni. Diretti entrambi al centro dell'incrocio, sono finiti per scontrarsi. Nessun danno, ma i due hanno iniziato a litigare dai veicoli. Offese dall'una e dall'altra parte, fino a quando il proprietario della Punto, con accanto seduto il figlio, è sceso dall'auto brandendo il cric. «Avevo io la precedenza. Ti sfondo la macchina», ha urlato. L'episodio ha generato tensione tra gli altri automobilisti e passanti: il giovane che si trovava in auto ha tentato di calmare l'uomo che ha continuato ad inveire. Per poi andare via, con il figlio visibilmente terrorizzato, come hanno raccontato alcuni testimoni