A Sarno volano tappeti di asfalto dai tetti: la decisione del sindaco

Il maltempo di questi giorni provoca altri danni in provincia di Salerno. A Sarno sono volati tappeti di asfalto, letteralmente strappati dai tetti di alcune abitazioni. E' stata divelta anche cartellonistica stradale, sono stati sradicati alberi. I pezzi di asfalto hanno sfiorato alcune auto in sosta in Corso Vittorio Emanuele.

La decisione

Per fronteggiare le criticità ed evitare ulteriori danni causati dal maltempo, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha emesso un'ordinanza di chiusura del cimitero cittadino e bloccato tutti gli eventi.