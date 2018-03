Sarno, si allontana per un giorno senza dare notizie: ritrovata a Napoli

Trovata minorenne scomparsa da casa per un'intera giornata: l'operazione è stata condotta con successo ieri sera dalla polizia del commissariato di Sarno, al termine di una specifica attività di ricerca. I controlli erano partiti subito dopo la denuncia di scomparsa della minore, che è stata poi rintracciata e riconsegnata ai genitori. La minorenne si era allontanata dalla sua abitazione nella mattinata di ieri senza dare sue notizie per l’intera giornata. In serata, i genitori, preoccupati per la prolungata assenza della figlia ne hanno denunciato l’allontanamento presso gli uffici del commissariato.

Le immediate indagini attivate dai poliziotti hanno consentito di restringere il campo delle ricerche nella città di Napoli, ove, tra l’altro, era stata rilevata la presenza del telefono cellulare della ragazza. Ed è proprio nel capoluogo partenopeo che la minorenne è stata rintracciata dagli agenti del commissariato di Sarno che l’hanno poi accompagnata presso la sua abitazione affidandola ai genitori che hanno manifestato apprezzamento per l’efficienza e la professionalità palesata dalla Polizia di Stato nella circostanza. La ragazza ha 13 anni, si chiama Darina e pare, stando alle prime indagini, che la sua intenzione fosse di ritornare nel suo paese di origine, l'Ucraina.