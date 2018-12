Sarno, picchiato dalla moglie ma la donna viene assolta: "Il marito si ferì da solo"

E' stata assolta in Appello dall'accusa di aver picchiato il marito, una brasiliana di 47 anni, condannata in primo grado a tre mesi di reclusione dopo la denuncia dell'uomo. La vittima, presunta, denunciò all'epoca dei fatti di essere stato aggredito dalla moglie.

L'indagine

La vittima presunta, un medico in pensione, ha 72 anni. Secondo le fasi dell'indagine, i due avrebbero vissuto una relazione complicata, costellata di contrasti e litigi frequenti. Il medico, dopo aver sposato la donna conosciuta in Brasile, l'aveva poi denunciata per l'episodio diventato oggetto del processo. L'imputata era difesa dall'avvocato Alessandro Laudisio. La storia, caratterizzata da incomprensioni e contrasti, era ricollegata alla relazione sentimentale intercorsa tra i due, sposati per anni e conviventi fino alla decisione di separarsi. Secondo le accuse, la donna avrebbe colpito con violenza l'uomo alla testa, con un oggetto contundente. Ma la la difesa ha rilevato, con tanto di testimonianze, che la ferita fosse conseguenza di una caduta accidentale, subita dall'uomo, durante l'ennesimo litigio. Il medico sarebbe scivolato su un gradino situato all'esterno della porta d'ingresso, sull'uscio della casa dove vive con la sua famiglia. Durante l'alterco, la figlia della coppia avrebbe provato a chiudere la porta e il padre sarebbe caduto a terra, durante la concitazione. La linea difensiva ha contrastato dunque le accuse che erano costate alla donna una condanna, in primo grado, ottenendo l'assoluzione davanti ai giudici della Corte d'Appello di Salerno.