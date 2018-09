Sarno, va in montagna per cercare funghi e si perde

Anziano si perde in montagna ma riesce a tornare a valle dopo diverse ore. Il fatto è accaduto domenica mattina a Sarno, quando un uomo di 79 anni si è diretto in montagna per cercare funghi. Una percorso che l'uomo ben conosceva, ma quella mattina, forse non volendo, si era allontanato dalle aree cosiddette "sicure". Si è incamminato lungo il monte Saro, abbandonando la strada principale ed addentrandosi verso costoni più alti. Solo dopo una decina di minuti ha capito di essersi perso. Non perdendosi d'animo, ha deciso di seguire le vasche ed i canali di messa in sicurezza. Sono le opere costruite dopo la frana del 5 maggio 1998. I canali, infatti, arrivano fino alle zone abitate. Dopo circa un'ora è tornato a casa, ad Episocio, raccontando quanto gli era accaduto ai suoi familiari.