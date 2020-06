Lutto a Sarno, addio a "Don" Gaetano Milone: il cordoglio del sindaco

Lutto a Sarno per la scomparsa di Gaetano Milone, conosciuto come il “il sindaco di Espiscopio”. Lo storico politico sarnese, tra i fondatori della Democrazia Cristiana in città, è deceduto all’età di 87 anni. Tra gli anni Settanta e Novanta ricoprì diversi incarichi istituzionali come quelli di consigliere, assessore e vice sindaco nella giunta del sindaco Pasquale Fasolino.

Il ricordo

Le parole del sindaco Giuseppe Canfora: “Con Gaetano Milone scompare una figura storica della politica sarnese, una persona dal carattere umile e gentile. Alla famiglia, ai figli Raimondo, Egidio e Aldo, le condoglianze e la vicinanza del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale”.

Le esequie

I funerali saranno celebrati oggi alle 16, nel Duomo di Episcopio, dove "Don" Gaetano, come veniva affettuosamente chiamato, ha sempre vissuto con la famiglia.