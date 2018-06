Dramma a Sarno, giovane va a riposare sul letto e muore

Tragedia, ieri sera, in via Cavour a Sarno, dov'è deceduto un ragazzo di soli 21 anni. Dopo una giornata di lavoro il giovane, C.E le sue iniziali, è rientrato a casa per riposare. Ha salutato i genitori e poi si è messo a dormire nella sua camera da letto. Soltanto che da lì non è più uscito.

I soccorsi

La mamma, preoccupata dal fatto che il figlio dormisse così tanto, è andata a svegliarlo. Soltanto che lui non ha aperto più gli occhi. La donna, sotto choc, ha iniziato a gridare attirando l'attenzione dei vicini. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma i medici, dopo vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano le forze dell'ordine. E' molto probabile che il 21enne sia stato colto da un improvviso malore.