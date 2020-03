Donna va in ospedale, poi torna a casa e muore: due medici indagati a Sarno

Due medici dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno sono indagati con l’accusa di omicidio colposo a seguito del decesso di una donna del posto di 59 anni, M.M le sue iniziali, originaria di Pagani.

L'inchiesta

Secondo quanto ricostruito finora la 59enne, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale sarnese perché lamentava dolori al petto e all’addome. Viene classificata al triage con il codice verde e subito dopo visitata dal personale sanitario di turno. I medici non avrebbero riscontrato alcuna particolare patologia e per questo l’hanno successivamente dimessa facendola tornare a casa. Soltanto che, nonostante la terapia farmacologica prescritta, la donna si sente nuovamente male. A chiamare i soccorsi è il marito. Ma, purtroppo, i sanitari del 118, giunti presso la sua abitazione, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Ora sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Nocera Inferiore, a fare chiarezza sulla dinamica della morte della 59enne, i cui familiari hanno sporto denuncia al locale commissariato di Polizia.