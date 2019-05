Muore mentre balla con il marito ad un matrimonio: choc a Sarno

Una festa che si trasforma presto in dramma. Una donna è morta durante un ballo al matrimonio della nipote. La vittima è Angela Manfredonia, di 45 anni. La donna, insieme al marito, era alla festa di matrimonio in un locale della provincia di Napoli, sabato scorso. Mentre ballava, avrebbe accusato un malore

I soccorsi

Si è accasciata al suolo, perdendo conoscenza. Sul posto è stato sollecitato l'intervento di un'ambulanza del 118, ma medici e paramedici non hanno potuto che constatarne il decesso. L'episodio ha scosso i presenti ma anche quanti conoscevano la donna. In molti credevano ad un malore passeggero. "Siamo tutti scioccati - ha raccontato la cugina ad un quotidiano - e distrutti dal dolore per la morte improvvisa. Una tragedia per tutt i noi, una morte inattesa. Siamo senza parole".