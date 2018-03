Lavori all'ufficio postale ma operai non in regola: sanzioni per la ditta

Dopo un sopralluogo congiunto, i Carabinieri e l'Ispettorato del lavoro hanno sanzionato la ditta che si occupava di effettuare lavori straordinari di manutenzione all'ufficio postale di piazza Marconi, a Sarno, dove a febbraio scorso un uomo era morto in bagno, colto da malore, tra lo sgomento dei colleghi. La ditta ha subito una maxi multa perché gli operai non erano in regola: risultavano regolarmente assunti ma non erano registrati in quel progetto di lavoro e avrebbero dovuto trovarsi all'interno di un altro cantiere.