Sarno, morì durante una festa in paese: citato in giudizio il Comune

Era morto durante una festa di paese, ora la famiglia chiede un risarcimento al Comune. Sono dodici gli anni trascorsi dalla morte di Antonio La Falce, che lavorava alla manutenzione di impianti di luce e audio per un concerto tenutosi a Lavorate, frazione di Sarno

La storia

L'evento fu gestito da un'associazione, che noleggiò un palco e se il service audio per supportare l’orchestra “Napoli Milionaria”. In quel caso, l’impianto elettrico del palco e del service (fornito dalla vittima) fu agganciato da un elettricista del Comune al quadro elettrico esistente sul palo della pubblica illuminazione, adiacente al palco. Al termine dello spettacolo, il dramma. Nello scollegare l'impianto posto sul palo della pubblica illuminazione, l'uomo fu colpito da una scarica elettrica. Non gli lasciò scampo. Dopo circa 10 anni, l'avvocato della famiglia ha chiamato in giudizio il Comune di Sarno, chiedendo un risarcimento danni. Secondo la denuncia, la responsabilità dell’accaduto è da attribuire al Comune, poichè la scarica partì da una cabina posta a servizio della pubblica illuminazione che era priva del sistema differenziale, e cioè il salvavita, che ove fosse stato presente, avrebbe evitato il decesso. Il caso, affrontato anche in sede penale, vide il Comune escluso da ogni responsabilità.