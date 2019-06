Medico minacciato in ospedale a Sarno, sindacati invocano più sicurezza

Un medico dell'ospedale "Villa Malta" a Sarno sarebbe stato minacciato dai familiari di un paziente. L'episodio è avvenuto domenica scorsa. Il professionista sarebbe stato avvicinato dai parenti di un uomo ricoverato presso l’ospedale, nel reparto di medicina. A causa di alcune idee differenti sulla gestione del malato, sarebbe poi scoppiata una discussione accesa.

I sindacati

Tanto da far scattare la richiesta di intervento ai poliziotti del locale commissariato, coordinati dal vicequestore Marzia Morricone. Sul posto, gli agenti hanno riportato la calma. L'episodio è stato preso come riferimento dai sindacati per invocare una maggiore sicurezza nei luoghi del presidio. "Da tempo invoco nuove misure di sicurezza all’interno degli ospedali dell’Asl Salerno per tutelare chi, ogni giorno, lavora tra mille difficoltà e una carenza di personale perenne. Serve dotare il personale di spray al peperoncino - ha detto Mario Polichetti della Fials Salerno -. Il caso di Sarno dimostra che quando si ragiona possono evitarsi comportamenti violenti. Ma, in generale, questo accade molto poco ed ecco perché medici e infermieri non possono più soltanto subire in un contesto difficile come quello dei presidi dell’Agro".