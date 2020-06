Si denuda e palpeggia il seno ad una donna: arrestato straniero a Sarno

Si toglie i vestiti davanti ad una donna e le palpeggia il seno. Per questo un nigeriano di 38 anni, E.A le sue iniziali, irregolare e senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri a Sarno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Lo straniero, dopo essersi introdotto di nascosto all’interno di un centro sportivo, alla vista di una frequentatrice della struttura, si è avvicinato a lei e, colto da improvviso raptus, si è denudato ed ha iniziato a toccarle il seno. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma, che sono riusciti a rintracciarlo ed arrestarlo per violenza sessuale, atti osceni e violazione di domicilio. Il 38enne nigeriano è stato rinchiuso nel carcere di Salerno in attesa del processo per direttissima.