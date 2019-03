Escluso dal concorso perchè "grasso", il Tar accoglie il ricorso: "Nuove verifiche"

Era stato escluso dal Ministero per la sua stazza fisica, sproporzionata secondo i parametri. L'uomo, proveniente da Sarno, ha ottenuto dal Tar, dopo un ricorso, la nomina di una commissione che esaminerà il suo caso. Il giovane aveva svolto le prove per il concorso valida per l’accesso alla polizia penitenziaria. Ma il Ministero della Giustizia, nell'escluderlo, aveva spiegato che il ragazzo presentava un'alterazione della massa corporea, pari al venticinque per cento. ,

Il ricorso

Per questo, l'aspirante agente, nel dicembre 2018, aveva effettuato una seconda visita medica all'ospedale “Villa Malta” di Sarno, a seguito della quale era risultata una massa grassa del 20,5%, e, cioè, rientrante nei limiti prescritti dal bando di concorso. E così, il Tar del Lazio ha disposto che vengano fatte nuove verifiche sul caso, disponendo la sospensione del decreto di esclusione firmata dal Ministero per il ragazzo. Il Tar ha incaricato i medici del Policlinico Militare Celio, che costituiranno una commissione per le nuove visite sul candidato. La commissione dovrà avere a disposizione la documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare per la verifica dei candidati e per il giudizio da formulare.