Sarno, il figlio del boss Serino torna a casa per un "permesso premio"

Curiosità, questa mattina, in via Sodano a Sarno per la presenza di carabinieri e polizia.

Il caso

Il figlio detenuto del boss Aniello Serino (detto O’Pope), Matteo, in carcere da ben 18 anni, è stato accompagnato a casa di una zia, sorvegliato da agenti della polizia penitenziaria, in permesso premio per stare con i parenti più stretti. Resterà lì per un paio di giorni. Poi ritornerà in carcere a scontare la sua pena.

Gallery