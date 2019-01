Chiede un aiuto per l'auto in panne e viene rapinato

Si ferma in strada con l'auto a causa di un problema, ma quando chiede aiuto ad un passante, viene rapinato. Accade a Sarno, in via Sarno Palma, intorno alle 17 di oggi. La vittima un giovane di 23 anni, che tornava a casa con l'auto, una Lancia Y. Quando però il veicolo ha cominciato a dare problemi, alla batteria nello specifico, il ragazzo si è fermato, chiedendo aiuto ai passanti. Dopo una serie di auto, passate senza fermarsi, si sono fermati due ragazzi. Il 23enne ha spiegato cosa non andasse, ma i due hanno preteso dei soldi in cambio di aiuto. Non dovevano fare altro che aiutare a mettere in moto l'auto, ricaricando la batteria. Al rifiuto del ragazzo, i due gli hanno strappato il portafoglio e sono andati via. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine. A causa delle modalità con le quali i due avrebbero sottratto il portafoglio al ragazzo, l'accusa che potrebbe essere mossa è quella di rapina.