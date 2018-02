Sarno, muore all'interno del bagno dell'ufficio postale

E' stato ritrovato senza vita, a terra, nel bagno dell'ufficio postale. A nulla è valso l'intervento dei carabinieri della stazione e della polizia di Sarno. Il medico legale, infatti, ne ha decretato il decesso dopo un rapido controllo. La persona deceduta aveva 64 anni, G.P. le sue iniziali, molto conosciuto in città. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, tra lo stupore dei colleghi impegnati a chiudere l'ufficio in piazza Marconi. L'uomo si era allontanato per andare in bagno ma non era tornato in postazione. La scoperta è stata fatta quando i dipendenti hanno aperto la porta. Il decesso pare sia ricollegabile ad un malore del tutto naturale.