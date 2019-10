Viola la sorveglianza speciale, era insieme a pregiudicati: viene arrestato

E' stato arrestato per aver violato la sorveglianza speciale un uomo di 63 anni, di Sarno, ritenuto vicino alla criminalità organizzata, con precedenti per estorsione e associazione di stampo mafioso. La misura gli era stata imposta in precedenza, dal tribunale, con un beneficio che poi era venuto meno in ragione della violazione. In abbreviato, era stato condannato ad un anno di reclusione, con l'accusa di essersi fatto trovare in compagnia di uomini già noti alle forze dell'ordine. Era il 24 settembre del 2013, la data nella quale fu eseguito il controllo della polizia. In quel periodo, era sottoposto all'obbligo di dimora. Nel suo passato, accuse per tentata estorsione e incendio, oltre ad essere inquadrato in un contesto criminale di camorra, negli anni 90