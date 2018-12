Senza stipendi da mesi, operai a Sarno salgono sui tetti per protesta

Protesta a Sarno, questa mattina, da parte degli operai della centrale del sollevamento idrico di Foce. Un gruppo di protestanti è salito sul tetto della centrale, non avendo avuto risposte sugli stipendi arretrati. Lo stesso incontro in Regione Campania non avrebbe sortito effetti positivi. Sono diversi mesi che i dipendenti attendono le loro spettanze. Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato per garantire la sicurezza, l'incolumità e cercare di sedare gli animi, insieme ai vigili del fuoco.