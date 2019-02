Tenta di rubare 50 chili di rame da un edificio, arrestato 50enne di Sarno

Ruba 50 chili di rame da un palazzo, viene arrestato a Busto Arsizio. L’uomo, 50enne di Sarno, era stato visto da alcuni residenti sul tetto della palazzina in costruzione, comunicando la circostanza alla polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato l'uomo, un pregiudicato, mentre tagliava delle lastre per portare via infissi e manufatti in rame. Era entrato in azione, aspettando che l'edificio restasse incustodito. Già volto noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato. I poliziotti hanno anche recuperato un borsone pieno di arnesi da scasso: tenaglie, cacciavite, scalpelli, piedi porco, mazzette, taglierini. E circa 50 chili di grondaie e profili oltre a porte, finestre e persiane.