Si finge cliente e rapina un negozio di tre pigiami, arrestato sarnese nel napoletano

I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato un 59enne di Sarno, A.A. , già noto alle forze dell’ordine, per una rapina perpetrata in un negozio di biancheria del comune vesuviano .L’uomo era entrato nell'attività fingendosi cliente, per poi rompere alcuni scatoloni accatastati nel locale e sottrarre tre pigiami. Sfortuna per lui ha voluto che lo stesso era stato notato però dal titolare del negozio, che è stato spinto dall'uomo, per poi finire a terra. Riuscendo a fuggire. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni passanti, che hanno arrestato l'uomo poco distante dall'attività. La refurtiva è stata poi recuperata e restituita al commerciante. L'uomo è finito in carcere, invece, per rapina.