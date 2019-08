Reflui inquinanti a Sarno, scatta il blitz: denunciato imprenditore

Nuova importante operazione del Comando della Polizia Provinciale di Salerno insieme al personale del Parco Regionale del Fiume Sarno e del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos.

L'operazione

Il blitz è scattato in località Foce, a Sarno, dove è stato scoperto che un imprenditore del posto attraverso una condotta interrata a vari metri di profondità smaltiva illecitamente i reflui inquinanti nel Canale del Conte Sarno, che conosciuto anche come Regio Canale, Fosso del Conte, Canale di Sarno ed Acqua della Foce, è un corso d'acqua artificiale diramato dalla sorgente del fiume Sarno.

Nonostante il caldo asfissiante il personale tecnico, dopo approfondite verifiche, è riuscito ad individuare un pozzetto nascosto al di sotto di un tavolato, nel quale venivano illecitamente convogliate le acque di piazzale, per essere poi smaltite tramite una condotta interrata nel Canale del Conte Sarno. Un accertamento complesso e difficile ma che grazie all’impiego di particolari coloranti (fluoresceina) è riuscito ad evidenziare l’illecito collegamento. In sede di controllo gli agenti hanno accertato, inoltre, l’incompleta impermeabilizzazione dei piazzali. Al termine dell’operazione si è proceduto al sequestro della canalizzazione abusiva ed alla sua chiusura mentre l’imprenditore è stato denunciato per aver attivato uno scarico non autorizzato, per la mancata impermeabilizzazione e regimentazione delle acque di piazzale che consentivano l’illecito smaltimento dei reflui tramite la condotta interrata e per l’inquinamento di acque sotterranee.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Canfora: “Un particolare ringraziamento al Comando della Polizia Provinciale per la consueta disponibilità e sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche ambientali”.

Gallery