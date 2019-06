Rifiuti smaltiti fuori legge, a processo imprenditore sarnese

Sarà processato per aver violato la legge in materia di smaltimento e trattamento dei rifiuti un 54enne di Sarno, titolare di una ditta individuale, situata nella zona Petraro. Secondo le accuse, in qualità di gestore e titolare della sua azienda, con oggetto l’attività di produzione di carbonella, avrebbe installato e messo in esercizio una fornace per la produzione del materiale, «producendo illecita emissione in atmosfera di sostanze nocive per la salute, e comunque in assenza della prescritta autorizzazione».

Le accuse

Il 26 giugno scorso, i carabinieri del Noe effettuarono un controllo sul posto, con analisi e campionamenti. L'uomo avrebbe violato una ulteriore norma ambientale, sempre parte dello stesso decreto legislativo numero 152 del 2006, nella parte in cui è sancita l’attività di gestione di rifiuti non pericolosi: in questo snodo della doppia contestazione formulata dalla procura, l'imprenditore avrebbe «eseguito o comunque consentito l’illecita gestione di rifiuti non pericolosi, e più precisamente per aver smaltito i rifiuti derivanti dalla predetta attività, ceneri, residui di sansa e noccioli, in parte illecitamente depositati in cumuli, in maniera incontrollata nell’area di pertinenza dell’impianto ed in parte e comunque illecitamente smaltiti, non risultando alcuna certificazione del conferimento e in assenza delle previste, prescritte procedure ed autorizzazioni». L'uomo sarà processato davanti al Tribunale monocratico di Nocera Inferiore.