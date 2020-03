Maxi rissa tra italiani e stranieri a Sarno, chiusa indagine: 6 le denunce

Chiusa l'indagine su una rissa consumata a Sarno, lo scorso 7 febbraio. Sei le persone raggiunte da avviso di garanzia e denunciate a piede libero alla procura di Nocera Inferiore. Il lavoro sul campo è stato condotto dalla polizia del commissariato di Stato locale: nel mirino ci sono diversi residenti ma anche cittadini stranieri, di nazionalità marocchina, oltre a qualche minorenne.

L'indagine

La rissa si consumò in piazza V Maggio, di sera. Non del tutto chiariti i motivi: dall'ipotesi di uno sgarro per lo spaccio di droga ai futili motivi, legati a condotte personali. L'accusa per tutti è di lesioni aggravate dall'uso di oggetti e rissa. L'identificazione dei coinvolti è stata possibile grazie all'analisi di immagini di sorveglianza. Alcuni degli indagati, sono già noti alle forze dell'ordine.