Quattro scippi in due comuni del salernitano, indagano le forze dell'ordine

Tre scippi nel giro di poche ore. E' accaduto a Sarno, ieri mattina, in più zone della città. Ad agire due persone in sella ad uno scooter, che tra via Roma, Prolungamento Matteotti e II Traversa Matteotti, hanno strappato le borse ad almeno tre persone. Un quarto episodio, denunciato come gli altri ai carabinieri, si è invece registrato qualche ora dopo, nel comune vicino di San Valentino Torio. Uno dei due scippatori sarebbe stato anche fermato e aggredito, ma sarebbe comunque riuscito a fuggire. Sugli episodi indagano i carabinieri, che non escludono possa trattarsi della stessa coppia che ha agito anche a Sarno.